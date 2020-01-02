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Российские хоккеистки выиграли бронзу юниорского чемпионата мира

18:38 02/01/2020

Российские хоккеистки заняли третье место на юниорском чемпионате мира в Братиславе, передает «МИР 24».

В матче за бронзу ЧМ (игроки до 18 лет) россиянки обыграли сборную Финляндии со счетом 6:1.

«Девчонки с американками и канадками играли на равных, хорошее поколение у нас растет. Им надо давать возможность играть за основу своих клубов, поскольку они этого заслужили, привлекать их в национальную сборную на этапы Евротура. Нужно дать им возможность почувствовать, что они могут попасть в основные команды», – прокомментировал результат сборной президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, передает ТАСС.

Сборная России в третий раз завоевала бронзовые награды турнира. Ранее медали были завоеваны в 2015 и 2017 гг.

Ранее в четверг молодежная сборная России по хоккею выиграла у команды Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира в Чехии.



