СПОРТ

Российские гимнастки победили в всех индивидуальных упражнениях первого Гран-при сезона

22:36 09/02/2020

В Москве прошел первый этап Гран-при сезона по художественной гимнастике. Российские спортсменки – первые во всех индивидуальных упражнениях, передает «МИР 24».

Одна из сильнейших спортсменок сборной – Арина Аверина – не вышла на ковер из-за травмы. Ее сестре Дине пришлось постараться за двоих. Накануне она победила в многоборье, но сегодня совершила досадную ошибку в упражнении с булавами. В итоге Дина вторая после Дарьи Трубниковой. «Честно не рассчитывали на такой результат. Но мы, естественно, рады, но мы не останавливаемся на достигнутом: работаем, работаем и еще раз работаем», – поделилась Дарья Трубникова. «Стресс повлиял и усталость, первый сезон, как бы первые соревнования: тяжело и морально, и физически. Спасибо большое болельщикам, которые сегодня очень хорошо меня поддерживали», – прокомментировала свое выступление Дина Аверина.

Вторые и третьи команды Беларуси и Узбекистана. В этом году турнир особенный. С него начинается путь на Олимпиаду в Токио. Гимнастки показали свои премьерные программы с прицелом на Игры. Конкуренция на них будет серьезная. «Я замахнулась с Божьей помощью на очень серьезную музыку — на «Половецкие пляски». Это музыка, которая может убить, и может спасти, и может полки за собой повести», – рассказала президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова.

Работа будет продолжаться до самого отъезда в Токио. По словам тренера, сейчас главное – уберечь спортсменок от травм.



