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Впервые за 14 лет наши спортсмены одержали такую победу

Сборная России по фигурному катанию празднует триумф начемпионате Европы. Напомним, в Австрии завершилась его соревновательная часть.Все золотые медали завоевали наши спортсмены.

Не обошлось без острых моментов в одиночном катании иконфузов.

Так, фигуристка Александра Трусова во время произвольнойпрограммы упала с двух четвертных прыжков, не повезло и Анне Щербаковой. Она упалас сольного четвертного лутца. Алена Косторная, к сожалению, тоже допустилаошибку. Фигуристка упала с тройного лутца. Однако несмотря на досадные моменты,российские спортсменки заняли весь пьедестал почета.

Чемпионкой Европы по фигурному катанию стала АленаКосторная, набравшая 240,81 балла, серебро досталось Анне Щербаковой (237,76), на третьем месте – Александра Трусова(225,34).

Комментировавшая ЧЕ – 2020 по фигурному катанию тренерТатьяна Тарасова во время произвольной программы рассказала забавную историю.Ей пожаловались, что на соревнованиях не разрешают вешать флаги с российскимифигуристками.

«Подбегает ко мне женщина икричит: «Татьяна Анатольевна, Татьяна Анатольевна, нам не разрешают вешатьфлаги с нашими русскими девочками! Не разрешают вешать! Что делать?» Яговорю: вешайте! А они: «А что сказать, если будут срывать?» Говорю,скажите, что я разрешила. И смотрите: висят флаги-то с нашими девочками! Нупрелесть?» – поделилась она.

К слову, спортсменам в прямомсмысле оказали ледяной прием. Тарасова также рассказала, что на соревнованиях вотеле не было горячей воды. В результате организаторы после извинений отправилиспортсменов мыться в соседнюю гостиницу, где им сняли два номера.

«…все пошли туда мыться по очереди.Помылись – номера сдали», – цитирует ее Sport24.