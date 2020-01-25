СПОРТ

Российские фигуристы в парах заняли весь пьедестал Чемпионата Европы

03:48 25/01/2020

Российские фигуристы в соревновании спортивных пар заняли все призовые места на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии, по данным «Интерфакс».

По итогам короткой и произвольной программ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 234,58 балла и выиграли золото. На втором месте с 208,64 балла расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третье место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они получили 206,53 балла по резльутатам двух программ.

Ранее российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото на чемпионате Европы. Второе место занял 16-летний россиянин Артур Даниелян. «В конце программы, когда осознал, что прокат получился достойным, у меня всплыли в голове картинки, как я готовился к турниру. Мне кажется, это слезы радости и преодоления самого себя», – поделился эмоциями от проката юный призер.



