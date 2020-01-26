СПОРТ

Российские фигуристки с большим отрывом заняли три первых места на ЧЕ

11:40 26/01/2020

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы в австрийском Граце. При этом они опередили своих соперниц с большим отрывом, передает РИА «Новости».

Золотая медаль у Алены Косторной. Фигуристка в сумме набрала 240,81 балла. Второе место досталось Анне Щербаковой (237,76) и лидерскую тройку замкнула Александра Трусова (225,34). У ближайшей преследовательницы Алексии Паганини из Швейцарии – 192,88 балла.

На турнире в Австрии россияне триумфально выступили во всех видах.Так, все призовые места в соревновании спортивных пар также достались российским спортсменам. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото. На втором месте расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третье место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Ранее на чемпионате Европы золото завоевал российский фигурист Дмитрий Алиев. Второе место занял 16-летний россиянин Артур Даниелян. Кроме того, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере выиграли чемпионат Европы в танцах на льду.



