Оргкомитет политической партии «Зеленая Альтернатива» направил в адрес посольства Австралии в Москве письмо с просьбой не казнить 10 тыс. верблюдов ради сохранения запасов воды в пустыне.

«Обращаемся к Вам от лица экологической партии «Зеленая альтернатива» и выражаем крайнюю обеспокоенность в связи появившейся в средствах массовой информации новостью о том, что в планах Австралийских властей уничтожение 10 тыс. верблюдов», — говорится в письме, копия которого оказалась в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД.

По словам экологов, тысячи верблюдов могут быть убиты ради сохранения запасов воды в пустынном районе Южной Австралии. «Этот очередной акт жестокости со стороны людей, по нашему мнению, не может иметь оправданий», — добавили экологи.

Они напомнили, что ранее в Австралии уже были убито более 100 тыс. верблюдов. «Нынешняя ситуация с чудовищными пожарами говорит о том, что природа гораздо сильнее человека, и никакие меры по влиянию на популяции тех или иных животных не могут изменить глобальные процессы. Биологическому разнообразию угрожают не отдельные виды животных, а прежде всего человек, его губительная и бездумная деятельность, промышленные эксперименты, военные испытания, выбросы вредных веществ», — подчеркнули экологи.

«Мы искренне соболезнуем народу Австралии в связи с колоссальным по масштабу лесными пожарами, но как экологи не можем молчать, когда люди решают погубить тысячи животных. Огнем и так уничтожены миллионы живых существ, а человеку пора задуматься, как сохранить природу и ее обитателей, а не добивать их. Массово убивать животных за то, что они хотят пить — это зоо-геноцид», — подчеркивается в письме.

Напомним, в Австралии лесные пожары уничтожили более 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс, в том числе около 20% района больших Голубых гор, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также из-за пожаров на континенте погибли более 1 млрд животных.

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