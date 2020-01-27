Роспотребнадзор поручил медицинским организациям подготовиться к поступлению больных коронавирусом из Китая пациентов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 27 января.

В постановлении говорится о необходимости разработать план санитарно-противоэпидемических мероприятий и утвердить меры по предупреждению коронавируса. Так, в документе упоминается о переходе в случае необходимости на противоэпидемический режим, перепрофилировании учреждений на случай массового поступления пациентов с коронавирусом и подготовке запасов противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.

Руководителям органов охраны здоровья рекомендовано подготовить перечень стационаров, в которые можно было бы госпитализировать пациентов с симптомами, «не исключающими заболевание новой коронавирусной инфекцией».

Кроме того, рекомендуется организовать медицинское наблюдение за студентами из Китая.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обследовали более ста человек с симптомами инфекционного заболевания и не выявили ни одного больного новым китайским коронавирусом. В основном у обследованных были обнаружены грипп А и В, парагрипп и другие вирусы. Ни у одного из них коронавирус установлен не был, подчеркнула глава ведомства Попова.

В России пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом 2019-nCov, однако они наблюдаются в граничащих с Россией китайских регионах. Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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