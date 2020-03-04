В российских регионах начали закупать противочумные комплекты, прививки, маски и мыло для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

Станции скорой помощи Липецкой области закупают 33 тысячи одноразовых масок, 3,1 тысячи тюбиков антисептической защиты, 200 респираторов, специальный транспортировочный бокс, бесконтакный термометр, а также 402 спецкомплекта против чумы.

Приобрести противочумные комплекты также решили в клинической больнице Бурятии (161 штука) и в медицинских учреждениях Краснодарского края (более 300 штук). Также специальные костюмы закупают в Центре гигиены и эпидемиологии в Москве. На сегодняшний день у этих комплектов самая высокая степень защиты от любой опасной инфекции, сообщила врач-инфекционист Екатерина Степанова.

Кроме того, большим спросом в регионах пользуются медицинские маски. В Забайкалье приобрели 20 тысяч таких защитных средств, в Саратовской области и в Якутии — по 10 тысяч.

Отмечается, что в Вологодской решили закупить 2,1 миллиона защитных головных уборов и 6,5 тысячи респираторов. Покупка защитных средств обойдется региону в 11 миллионов рублей.

В конце февраля ВЦИОМ провел опрос, согласно которому только один из десяти опрошенных россиян (11 процентов) оценил вероятность инфицирования коронавирусом скорее как высокую. Еще 29 процентов затруднились ответить. Остальные 60 процентов респондентов назвали скорее низким риск заразиться коронавирусом. При этом 59 процентов опрошенных все-таки считают коронавирус опаснее сезонного гриппа.

Кроме того, россияне уверены, что в случае вспышки коронавируса медицинские и эпидемиологические службы страны смогут защитить население. Так ответили 67 процентов опрошенных, еще 17 процентов продемонстрировали крайнюю степень уверенности.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 4 марта заражены более 92, 8 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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