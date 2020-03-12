Российские авиакомпании в связи с массовой отменой рейсов из-за угрозы распространения коронавируса впоследствии станут сокращать штат, заявил Ura.ru бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

По его мнению, когда ситуация стабилизируется, вернуться на работу смогут только высококвалифицированные сотрудники.

«У некоторых авиакомпаний, может быть, есть запас средств на два-три месяца — в надежде, что за это время вирус победят», — отметил Сытник, подчеркнув, что по истечению этого времени сотрудников могут отправить в неоплачиваемый отпуск или вовсе уволить.

Он пояснил, что из-за отмененных рейсов авиакомпании терпят миллиардные убытки. При этом эксперт подчеркнул, что сложившаяся ситуация — это хороший повод для авиаперевозчиков «избавиться от непрофессиональных специалистов и набрать лучших».

В авиакомпании S7 заявили журналистам, что сокращение штата в планы руководства не входит. В «Аэрофлоте» для ответа на запрос СМИ попросили время.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что представители латвийской авиакомпании заявили о скором увольнении 250 сотрудников из-за финансовых потерь в связи с отменой полетов из-за коронавируса.

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