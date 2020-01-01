Атомные электростанции (АЭС) в России в 2019 году выработали более 208,8 млрд кВтч, установив новый рекорд. Об этом 1 января рассказали в «Росэнергоатоме» (входит в «Росатом»).

В 2018 году российские АЭС выработали более 204,3 млрд кВтч. Таким образом, станции нарастили совокупную выработку более чем на 4,5 млрд кВтч.

«Максимальную выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд Концерна, обеспечили Ростовская (свыше 33,8 млрд кВтч), Калининская (свыше 31 млрд кВтч) и Балаковская АЭС (порядка 30 млрд кВтч)», — говорится в сообщении на сайте «Росэнергоатома».

На данный момент доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России. Доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%. Это значит, что каждая пятая лампочка в России снабжается энергией, произведенной атомными станциями страны, объяснили в концерне.