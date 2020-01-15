Российская социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подвела итоги 2019 года по аудитории и ее активности в различных сервисах. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам представителей соцсети, в прошедшем году основной фокус был направлен на развитие сервисов для выражения эмоций и различных способов коммуникаций. За год пользователи отправили 45 миллиардов подарков — в четыре раза больше, чем год назад.

Кроме того, ежедневная аудитория ОК выросла на 2,8 процента, выплаты разработчикам мобильных игр увеличились в два раза и превысили 600 миллионов рублей. Маркетплейс товаров получил более 4,5 миллиона заказов — выручка выросла на 29,4 процента, доходы от рекламы выросли в 2,2 раза.

По словам руководителя социальной сети Антона Федчина, основное отличие ОК от других социальных сервисов — в яркой и искренней коммуникации.

«Нашим пользователям доступно множество способов поделиться эмоциями со своими друзьями, и в прошедшем году мы взяли фокус на развитие наиболее популярных из них — в частности, подарков, стикеров, звонков», — сказал Федчин.

Он отметил, что это позволило по итогам года получить позитивный тренд по динамике ежедневной аудитории. В соцсети также раскрыли планы на будущее. Федчин рассказал, что в 2020 году ОК продолжит развивать сервисы для выражения эмоций, бизнес-платформу ОК и запустит новые игровые и контентные проекты.

«В частности, мы планируем представить собственный сериал на нашей видеоплатформе», — пояснил Федчин.

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