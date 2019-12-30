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Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла ЧМ по блицу

20:40 30/12/2019

Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу на чемпионате мира по блицу, проходившему в Москве, передает «МИР 24».

Россиянка набрала 13 очков в 17 встречах. На втором месте представительница Украины Анна Музычук, третье место поделили россиянка Валентина Гунина и китаянка Тань Чжуньи.

В прошлом году Лагно также выиграла женский чемпионат мира по блицу.

В ноябре женская сборная России по шахматам победила на командном чемпионате Европы в Батуми.



