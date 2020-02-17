СПОРТ

Российская сборная стала лидером в общекомандном зачете ЧЕ по борьбе

04:34 17/02/2020

По итогам завершившегося в Риме чемпионата Европы по борьбе, российская команда борцов стала лидерами первенства в общекомандном зачете. Россияне выиграли 21 медаль (9 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых) в соревнованиях по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Среди золотых медалистов чемпионата: борцы вольного стиля Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).

Серебряные медали получили представители вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и Магомед Рамазанов (до 79 кг), борцы греко-римского стиля – Виталий Кабалоев (до 55 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг), в женской борьбе серебряная медаль у Инны Тражуковой (до 62 кг).

Бронзовые награды в вольной борьбе завоевал Балдан Цыжипов (до 125 кг), в греко-римской – Александр Комаров (до 87 кг) и Александр Головин (до 97 кг), в женских соревнованиях — Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).

«Команда не просто выиграла чемпионат Европы, а сделала это очень убедительно. И мы должны были всей Европе и всему миру показать, что мы идем к Олимпийским играм, что всем с нами надо считаться», – приводит РИА «Новости» слова главного тренера национальной команды Магомеда Алиомарова.

Второе и третье места общекомандного зачета заняли сборные Болгарии (3 золота, 2 серебра, 1 бронза) и сборная Беларуси (3 золота, 1 серебро, 4 бронзы).

Ранее российская сборная на ЧМ по санному спорту также стала лидером в медальном зачете.



