СПОРТ

Российская сборная по мини-футболу вышла в финал ЧМ

01:59 02/02/2020

Российская команда по мини-футболу вышла в финал чемпионата мира. Спортсмены обыграли сборную Хорватии, сообщает РИА «Новости».

Встреча прошла в хорватском Осиеке. Россияне обыграли своих соперников со счетом 4:3 и вышли в финальную часть чемпионата. Хорваты же заняли второе место в группе и планируют получить пропуск в финал ЧМ в раунде плей-офф. Заключительный этап соревнований состоится в осенью в Литве.

Напомним, российская сборная по мини-футболу сразится в финале уже в четвертый раз подряд. В прошлом году спортсмены стали серебряными призерами.

Состязания по мини-футболу пройдут и в российской столице в рамках проекта «Спортивные игры долголетия».Около 400 человек также будут состязаться в шахматах, бильярде и настольном теннисе.



