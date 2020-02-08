СПОРТ

Российская сборная досрочно выиграла общий зачет КМ по шорт-треку в смешанной эстафете

19:34 08/02/2020

Сборная России по шорт-треку досрочно выиграла общий зачет в смешанной эстафете по итогам Кубка мира-2019/20. Россияне показали такие результаты 8 февраля в рамках предпоследнего этапа Кубка мира, передает РИА «Новости».

Сборная РФ стала второй в смешанной эстафете с результатом две минуты 38,789 секунды. Победу одержали представители Венгрии (2.38,715), замкнули тройку французы (2.39,869). В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине российская команда стала недосягаемой для преследователей.

Кубок мира по биатлону 2019/2020 является серией международных соревнований по биатлону. Состоит из девяти этапов. Спортивное событие началось 30 ноября 2019 года в шведском Эстерсунде и завершится 22 марта 2020 года в норвежском Холменколлене.



