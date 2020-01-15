Пенсионерка из российского города Бийска (Алтайский край) разругалась с семьей, покинула свою квартиру и стала жить в подъезде. Родственники женщины и часть соседей утверждают, что 80-летняя Галина Дюкарева сама была зачинщицей всех конфликтов, пишет газета «Бийский рабочий».

Пожилая женщина несколько лет жила вместе со своей дочерью и внучкой Аленой. По словам пенсионерки, та попросилась к ней в квартиру, чтобы не тратить деньги на аренду жилья. В 2007 году Дюкарева оформила на внучку дарственную. Вскоре после этого женщины начали конфликтовать, что нередко заканчивалось рукоприкладством. Как утверждает пенсионерка, после очередной такой стычки она получила перелом пальцев на руке и перелом шейки бедра.

Спустя некоторое время Дюкарева, не выдержав давления, ушла жить в подъезд. Ее пожалели соседи и позволили какое-то время пожить у них, пока ситуация не разрешится. Вернуться домой женщина не может и не хочет. По словам пенсионерки, там ее вновь ждут побои и унижения.

Внучка Галины Дюкаревой Алена рассказала свою версию событий. Она сообщила, что все это время терпела скверный характер своей бабушки и ее «дружеские посиделки» с компанией местных алкоголиков.

После оформления дарственной на внучку пенсионерка пожалела о содеянном и захотела через суд вернуть себе квартиру, однако ей это не удалось. Тогда Алена переписала жилплощадь на свою мать и подала в суд, чтобы официально выписать бабушку. При этом Алена с матерью заявили, что ими двигали лишь благие намерения и они не собирались выгонять пенсионерку на улицу.

Со временем внутрисемейные отношения обострились еще больше. Алена успела развестись, получить инсульт и родить ребенка.

Про свою бабушку она сказала следующее:

«Ей не нужна семья. Она нас с мамой не признает — ну, такой человек. Даже сына моего, который здесь же живет, своего правнука, называет просто «мальчик».

При этом внучка Дюкаревой заверяет, что никогда не выгоняла пенсионерку из дома и что она ушла по собственному желанию:

«Я даже видео записала, что она делает это добровольно. Но вернуться она может всегда: ключи у нее есть. То, что на живет на лестнице — неправда. Она ночует у соседок».

По ее мнению, пенсионерка специально долгое время оставалась в подъезде, чтобы привлечь еще большее внимание журналистов.

«Она ведь снова в суд собирается — отнять у меня квартиру. Ее совершенно не волнует, куда я с ее правнуком пойду», — заключила внучка.

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