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Оперная певица Светлана Касьян рассказала, как излечилась от коронавирусной инфекции.

По её словам, вирус она подхватила в Москве. Сначала у девушки начался кашель, потом температура поднялась до 38,3 градуса, была ломота в теле.

Я ни лежать, ни стоять не могла. Озноб, жар. Пневмония сразу. Так же у мамы и всех моих родных людей, — написала Касьян на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала, что лечение от коронавируса непростое. Она проходила его в частной клинике. По словам Касьян, от препаратов много побочных эффектов, они «убивают печень и почки».

Она рассказала, что люди по-разному переносят коронавирус. У некоторых в течение недели держится температура 37,3 градуса, нет пневмонии, и они выздоравливают.

Есть и те, кого за считаные дни вирус убивает. И самое страшное, что от возраста это особо не зависит, — уточнила оперная певица.

Девушка порекомендовала людям находиться дома и ни с кем не контактировать, в магазинах соблюдать дистанцию в 2-3 метра, чтобы не заразиться.

View this post on Instagram Коронавирус . Очень много вопросов в Директ и я решила ответить одним постом и надеюсь , хоть кому то эта информация может помочь🙌🏼 . ЗАРАЖЕНИЕ: в Москве произошло. Но Вам рекомендую ни с кем не общаться , в магазинах соблюдать ДИСТАНЦИЮ 2-3 м.не ближе !!! Сидеть дома . СИМПТОМЫ: у меня началось всё с кашля . Температура 38.3 и так ломило тело ночами , что я не лежать , не стоять не могла . Озноб , жар. Пневмония Сразу . Так же у мамы и всех моих родных людей. Сейчас уже врачи все говорят, что пневмония- означает наличие короновируса, даже если результаты теста будут через 10 дней. ЛЕЧЕНИЕ : адское , препараты тут писать не могу ( не имею права),но лечат так же , как и по всему миру, это помогает ( Огромное Спасибо всем врачам 🙏🏼) , но убивает печень , почки и вообще много побочки от этих препаратов, антибиотиков и капельниц. К сожалению, лечение долгое . ИММУНИТЕТ: врачи рекомендуют — витамин D , C , цинк, имбирь . Из плюсов — есть те , кто не заражается и те , кто очень легко переносят это заболевание, всего 37.3 в течении недели и без пневмонии и потом выздоравливают , но есть и те, кого за считанные дни этот вирус убивает и самое страшное , что от возраста это особо не зависит . ТЕСТЫ: с ними , к сожалению полная лажа, мне делали пять тестов и несколько недель я ждала результата. Огромное количество ложноотрицательных и ложноположительных, но , как я писала выше — наличие пневмонии на 100% указывает на наличие коронавируса . Многие из Казахстана пишут , что это неправда , очень несерьёзно к этому относятся. Пусть для них так и будет , пусть они этого так и не познают , и не коснутся этого ада . Здоровья всем Вам , мои дорогие ! Спасибо огромное за Вашу поддержку и молитвы , я их чувствую! И нам всем скорейшего завершения этого периода 🙏🏼, который для чего то дан . Foto di @superbalduz ( фото из больницы публиковать не хочу , ими пугаю только своих близких друзей) A post shared by Svetlana Kasyan (@kasyan_svetlana) on Apr 14, 2020 at 7:06am PDT

NEWS.ru писал, что журналист Максим Шевченко рассказал, как выжить при коронавирусе.

В России диагностировано 21 102 случая коронавирусной инфекции (2774 за последние сутки), 1470 человек выздоровели, умерли 170 пациентов. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

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