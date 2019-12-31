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Российская молодежка разгромила немцев и вышла в четвертьфинал ЧМ

20:20 31/12/2019

Молодежная сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Чехии и вышла в четвертьфинал турнира, передает «МИР 24».

Встреча в Остраве завершилась со счетом 6:1 (2:0, 3:0, 1:1). Отличились Кирилл Марченко (7-я и 14-я минуты), Павел Дорофеев (35-я и 39-я), Григорий Денисенко (35-я) и Дмитрий Воронков (41-я). У немцев гол престижа забил Нино Киндер (58-я).

В групповом турнире россияне две игры выиграли и две проиграли. Их соперник по четвертьфиналу определится позднее.

Ранее Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» россиянина переиграл «Оттаву» 5:2. Малкин забил два гола и сделал результативную передачу.



