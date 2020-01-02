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Российская молодежка обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал МЧМ

18:14 02/01/2020

Молодежная сборная России по хоккею выиграла у команды Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира в Чехии, передает «МИР 24».

У россиян отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайбу забросил Гаэтан Жобен (28).

В груповом турнире российские хоккеисты две игры выиграли и две проиграли.

В четверг также состоятся четвертьфинальные матчи Канада – Словакия, США – Финляндия и Швеция – Чехия. Полуфиналы пройдут 4 января.



