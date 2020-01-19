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Российская лыжница Непряева стала второй в гонке преследования на этапе КМ

14:48 19/01/2020

Россиянка Наталья Непряева стала второй в гонке преследования классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, передаетТАСС

Первое место заняла лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг, показавшая результат 26 минут 49,7 секунды. Непряева уступила ей 1 минуту 4,8 секунды. Третье место досталось еще одной норвежской лыжнице Ингвильд Эстберг (+1.06,0).

Россиянка Екатерина Смирнова стала 29-й (+3.47,1), Анна Жеребятьева – 34-й (+4.17,4), Христина Мацокина – 37-й (+4.25,3), Нина Дуботолкина – 40-й (+4.41,2), Лидия Дуркина – 48-й (+5.54,8).

Этап Кубка мира проходит в Чехии и завершится в воскресенье мужской гонкой преследования.



