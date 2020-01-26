СПОРТ

Российская лыжница Непряева одержала победу в спринте на этапе Кубка мира

17:25 26/01/2020

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла в спринте классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Оберсдорфе (Германия), передает РИА «Новости».

Спортсменка справилась с дистанцией за 3 минуты 27,08 секунды. 24-летняя россиянка является бронзовым призером зимней Олимпиады 2018 года, недавно она стала второй в гонке преследования на этапе КМ. На второй позиции оказалась лыжница из Словении Анамария Лампич. Бронза досталась представительнице США Джессике Диггинс. Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина, а также лидер общего зачета норвежка Тереза Йохауг покинули соревнования в четвертьфинале. Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не преодолели квалификацию.

В общем зачете Кубка мира Непряева поднялась на второе место, набрав 1087 очков и уступив норвежке Йохауг (1553 очка), но опередив ее соотечественницу Хейди Венг (1020 очков). Этап Кубка мира по лыжным гонкам стартовал 25 января. Первым в расписании стоял скиатлон на 30 км. В воскресенье был день спринтерских гонок.



