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Спортсменку не пустят даже в резерв

Станиславу Константинову исключили из сборной России фигурному катанию. В последнем сезоне 19-летняя девушка показала низкие результаты, которые не позволили ей остаться в резервной команде.

В этом сезоне спортсменка заняла 11-е место на двух Гран-при в США и России и седьмое место международном турнире в Словакии. Ранее она выходила в тройки лучших в нескольких крупных соревнованиях. На «Универсиаде – 2019» фигуристка взяла бронзовую медаль.

Официальный документ об исключении Станиславы Константиновой из сборной опубликовали в Министерстве спорта РФ.

Станиславу Константинову заменит Анастасия Гулякова, в последнем сезоне она заняла первое место на Кубке России по фигурному катанию.

Ранее «Утро» писало, что Алину Загитову изолировали после ледового шоу.