СПОРТ

Российская фигуристка едва не погибла в Лозанне

14:56 09/01/2020

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Фигуристка из России едва не погибла в Лозанне, где сегодня открываются юношеские Олимпийские игры. Во время репетиции церемонии открытия Игр россиянка сорвалась с пятиметровой высоты и получила многочисленные травмы. Жизнь российской спортсменки сейчас в руках швейцарских медиков. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

35-летняя спортсменка, имя которой не называют, отрабатывала опасный трюк и не удержалась на кольцах. Прокуратура уже начала проверку по данному инциденту. Однако технических неисправностей в оборудовании и системах декораций не обнаружено. Саму же церемонию открытия Игр теперь ждут серьезные изменения, но отменять не станут.

«Мы очень опечалены этим происшествием. И хочу вас заверить, что оргкомитет принял все меры предосторожности. Игры должны быть безопасными, чтобы спортсмены наслаждались спортивным праздником», – подчеркнул президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Спортивные делегации уже прибыли в Лозанну. Всего же в Швейцарию приехали около двух тысяч атлетов из 79 стран. В аэропорту участников соревнований встречали талисманы предстоящих Игр и задавали праздничный тон предстоящим стартам. На время соревнований домом для атлетов станет олимпийская деревня. Кстати, строить ее помогали 850 волонтеров. Конечно, к строительству самого здания их не допускали, но в обустройстве комнат помощь добровольцев оказалась неоценимой.

Качество сборки проверят и 106 российских спортсменов — именно столько их отправилось в Лозанну. Сборная России – вторая по численности на этих Играх. И выступать она будет под национальным флагом. Поэтому и форма в цветах российского триколора. В комплекте 31 предмет – от парадных и тренировочных костюмов до солнцезащитных очков и чемодана. Вдохновение дизайнеры искали в винтажных футуристических плакатах с минималистичным графическим наполнением, что, говорят, и попытались отразить в форме. Юношеские Игры продлятся до 22 января. За это время атлеты разыграют медали в 16 видах спорта.





Дмитрий Калугин