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Ксения Верещагина долго болела

Печальную новость о смерти чемпионки РФ по плаванию сообщилипредставители Всероссийской федерации плавания. Об этом пишет РИА «Новости» соссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается в сообщении, Ксения Верещагина скончаласьпосле долгой болезни. Российской спортсменке было всего 32 года. Она была всоставе нашей сборной на Олимпийских играх в Афинах и Пекине.

Титул чемпионки страны она завоевала на соревнованиях в 2006г. – на дистанции в 200 м брассом.