О,Боже😢😢😢😢😢Марина!!! Да как же так😢😢😢😢😢 Сегодня ночью не стало нашего солнышка..😭😭😭Вчера Мариночке Рузавиной (солистке и преподавателю театра эстрады Провинция) исполнилось 26!!! Нет слов передать ШОК!! СКОРБИМ всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!!! Красивая,умная,талантливая,бесконечно добрая и позитивная!!!ЛЮБИМ и СКОРБИМ ВСЕМ СЕРДЦЕМ!!!….Прощание с погасшей звездочкой 18 января 11.00 .Согласие.