В Пензе скончалась солистка и педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина, сообщает «Пензенская правда».
15 января Рузавиной исполнилось 26 лет, в ночь на 16 января ее не стало, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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О,Боже😢😢😢😢😢Марина!!! Да как же так😢😢😢😢😢 Сегодня ночью не стало нашего солнышка..😭😭😭Вчера Мариночке Рузавиной (солистке и преподавателю театра эстрады Провинция) исполнилось 26!!! Нет слов передать ШОК!! СКОРБИМ всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!!! Красивая,умная,талантливая,бесконечно добрая и позитивная!!!ЛЮБИМ и СКОРБИМ ВСЕМ СЕРДЦЕМ!!!….Прощание с погасшей звездочкой 18 января 11.00 .Согласие.
«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем», — написал в Instagram худрук Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
Прощание с солисткой состоялось 18 января.
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