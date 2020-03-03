Почти половина россиянок — 41% — не планирует отмечать 8 марта, при этом лишь каждой десятой женщине их партнеры готовят вечернее застолье в честь праздника.

Опрос показал, что «почти половина российских женщин не планируют отмечать предстоящее 8 марта — 41% признались, что не собираются готовить праздничный ужин», передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса проекта Hi-chef от Mail.ru Group.

«Не решили окончательно 51%, а 8% уже продумали весь список блюд. Те, кто решил порадовать себя и близких вкусным ужином в честь праздника, в основном запекут мясо, приготовят салаты и десерт», — говорится в сообщении.

Респонденток также попросили рассказать, балуют ли их партнеры домашними блюдами в праздники: выяснилось, что только каждой десятой любимый человек что-то готовит, а 47% никогда не получали такого подарка.

«Интересно, что завтрак в постель также является редкостью — 54% опрошенных признались, что в их отношениях никогда такого не случалось. Что касается гастрономических пожеланий российских женщин на предстоящий праздник от своих партнеров, треть (34%) отметили, что хотели бы поужинать мясом, 31% будет достаточно вкусного завтрака, 26% с радостью попробуют салаты, о десерте мечтают 23%», — говорится в пресс-релизе.

Опрос проводился с 25 по 27 февраля 2020 года среди 11 тыс. 306 российских пользователей проекта Hi-chef.

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