Россиянки хотят получить на 8 Марта именно то, что им собираются дарить мужчины — косметику, парфюмерию, ювелирные украшения. Об этом говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений «Авито», сообщает РИА Новости.

Украшения на праздник ожидают 41 процент российских женщин, косметику и духи — 40 процентов. Каждая третья будет рада подарочному сертификату, каждая четвертая — туристической путевке. Только 16 процентов респонденток пожелали получить в подарок гаджет.

«Примечательно, что мужчины практически угадали с выбором подарка на 8 Марта», — отметили в «Авито». Так, большинство россиян (43 процента) собирается покупать к 8 Марта косметику и парфюмерию, 26 процентов — украшения, 22 процента — подарочные сертификаты. Каждый десятый намерен дарить бытовую технику, электронные устройства, одежду и обувь или посуду. Шесть процентов считают лучшим подарком книгу, четыре процента вручат женщине алкоголь, два процента — туристическую поездку или животное.

Треть россиян готовы потратить на подарок от одной до трех тысяч рублей, еще четверть — от трех до пяти тысяч, каждый десятый — от пяти до десяти. 18 процентов мужчин не намерены покупать вещь дороже одной тысячи.

Исследование проводилось в феврале 2020-го. В нем приняли участие три тысячи мужчин и женщина в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что к 8 Марта цветы подорожают до 15 процентов по сравнению с прошлогодними ценами. В первую очередь речь идет о розах и хризантемах из-за плохих погодных условий в Южной Америке.

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