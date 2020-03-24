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Во время пандемии коронавируса лучше не беременеть из-за возможных осложнений на ранних стадиях развития плода. С такой рекомендацией для россиянок выступил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, передает «Интерфакс».

По его словам, беременности пока стоит остерегаться и «может, прерывать».

«Есть данные, что [коронавирус] может влиять на зачатие, семенные железы мужчин и женщин, вызывает сильные ферметативные изменения», — сказал Малеев.

Он отметил, что особенно трудно на поздних сроках беременной женщине с коронавирусом придется в случае развития пневмонии.

«Будет тяжелое течение заболевания, но к счастью, такое редко. Наблюдали несколько таких женщин в Китае, к счастью, все закончилось благополучно», — отметил ученый.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина увидела пользу в коронавирусе для россиян. По ее словам, если люди перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими. Это было бы полезно для повышения рождаемости, считает Вторыгина.

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