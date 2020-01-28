Российская порноактриса Юлия Чиркова стала победительницей AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». Об этом сообщается на сайте премии.

Награда в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме» присуждена эпизоду с участием Чирковой, в котором также снялись афроамериканский порноактер Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Чиркова известна под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa). Всего она была представлена в трех номинациях («Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме» и «Лучшая новая иностранная актриса»).

Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе, США, 26 января. Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри, выиграл сразу в трех номинациях премии.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых.

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