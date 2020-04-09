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Жительница Нижегородской области заразилась коронавирусом, воспользовавшись услугами косметолога на дому, сообщает РИА Новости. В связи с этим правительство региона акцентировало внимание нижегородцев на том, что на время пандемии от любых косметологических процедур лучше воздержаться.

Всего в Нижегородской области сейчас находится 87 человек, зараженных коронавирусом. Вылечились 13 пациентов, от осложнений скончались 2 — пенсионерки с хроническими заболеваниями.

Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, оценив ситуацию, призвал жительниц Нижегородской области воздержаться от походов к косметологам, принимающих клиентов на дому. Речь, судя по всему, идет о мастерах маникюра, специалистов по наращиванию ресниц, окрашиванию волос, бровей и т.д.

«Одна из пациенток в регионе заболела коронавирусом как раз после подобного обращения за надомной процедурой», — цитирует агентство слова из сообщения пресс-службы администрации региона.

В правительстве подчеркнули, что, как только ситуацию с распространением коронавируса удастся стабилизировать, салоны красоты начнут работать в прежнем режиме.

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