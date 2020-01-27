Жительница Омска запретила врачам лечить свою 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограмм из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

По данным ведомства, в декабре 2019 года врачи смогли попасть в квартиру вместе с полицейскими. Ребенка доставили в больницу на скорой, однако женщина написала письменный отказ от лечения, «поскольку не доверяет лечащим врачам и медперсоналу»

Медицинская комиссия пришла к заключению, что отказ от медицинского вмешательства угрожал жизни и здоровью девочки. Суд признал незаконным отказ матери от оказания медицинской помощи, Ребенка госпитализировали, однако его дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка из Краснодарского края умерла после того, как врачи отказались лечить ее из-за «истерики». Оказалось, что у ребенка случился заворот тонкого кишечника, ее состояние оценили как тяжелое. Девочка умерла 19 августа, когда решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

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