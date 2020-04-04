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В Тульской области зафиксирована первая смерть пациентки с диагностированным коронавирусом. Это 93-летняя женщина. В больнице она прошла комплексную интенсивную терапию, вылечилась от коронавирусной инфекции и уже готовилась к выписке. За день до смерти повторный анализ женщины на коронавирус был отрицательным, передает МК со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По предварительным данным, причиной смерти могло быть хроническое сердечно-сосудистое заболевание.

Всего в Тульской области выявили 17 случаев заболевания коронавирусом. Три человека выздоровели. Состояние остальных стабильное и не имеет отрицательной динамики.

Ранее «Рамблер» сообщал, что российский вирусолог в Италии назвал ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.

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