Россиянка, предположительно, заразилась коронавирусом в Италии. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в правительстве Воронежской области, передает «Вести Воронеж».

Девушка приехала из Европы и была госпитализирована в больницу Воронежа с подозрением на смертельный китайский вирус. Ее поместили в в областную детскую клиническую больницу с симптомами ОРВИ.

Чтобы установить тип вируса, медики проведут анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Помимо этого, пациентку проверят на грипп.

Все контактировавшие с девушкой будут взяты под наблюдение.

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