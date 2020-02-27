Россиянка, предположительно, заразилась коронавирусом в Италии. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в правительстве Воронежской области, передает «Вести Воронеж».
Девушка приехала из Европы и была госпитализирована в больницу Воронежа с подозрением на смертельный китайский вирус. Ее поместили в в областную детскую клиническую больницу с симптомами ОРВИ.
Чтобы установить тип вируса, медики проведут анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Помимо этого, пациентку проверят на грипп.
Все контактировавшие с девушкой будут взяты под наблюдение.
Видео дня. Несовершеннолетнюю шантажируют за интимные фото