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Гражданка России, инфицированная коронавирусом, умерла в казахстанской столице, сообщил замруководителя администрации города Нур-Султана Бахтияр Макен.

«Сегодня зарегистрирован один летальный случай, 64-летняя пациентка. 15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне тяжелое. Была госпитализирована в реанимацию и переведена на искусственную вентиляцию легких. Установлено наличие коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС Макена.

По его словам, с момента поступления состояние женщины ухудшалось из-за имеющихся сопутствующих заболеваний.

«Получала лечение согласно клиническому протоколу диагностики коронавирусной инфекции, ежедневно проводились консилиумы с привлечением специалистов. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали признаки полиорганной недостаточности», — констатировал Макен.

Как он уточнил, остановка сердечной деятельности у женщины произошла в 10.40.

«Недавно к нам поступила информация, что данная пациентка является гражданкой России», — добавил он.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 2 тыс. 334 случая заражения новым коронавирусом.

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