Россиянка Кристина Сальникова, которую решили отправить на карантин в Дели из-за кашля и температуры, уехала домой в Санкт-Петербург. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram.

«После того, как я была утром в госпитале, приняли решение, что я лечу сегодня, я поменяла билет. <…> Я оказалась в госпитале, потому что не могла дышать. Приступ был похож на приступ панической атаки, может, это не она, просто было трудно дышать», — рассказала Сальникова.

В госпитале Дели ей дали бумаги о трехнедельной госпитализации и проверке на коронавирус из-за симптомов — температуры под 40 в течение нескольких дней, кашля и проблем с дыханием.

«Я не паникую, потому что знаю, что это не он [не коронавирус — прим.ред.]. <…> Я поняла, что ехать никуда не хочу, поэтому поменяла билеты, лечу домой», — рассказала она.

По данным 78.ru , в аэропорту Пулково россиянку встретили врачи и провели с ней санитарные мероприятия. Признаков ОРВИ у нее не обнаружили, она уехала домой.

Как писал «Рамблер», ранее побег совершил мужчина, 4 марта прилетевший из Рима в Шереметьево. Прямо из аэропорта его госпитализировали в подмосковную больницу с температурой и болью в горле. В этот же день он сбежал через окно палаты, но был быстро задержан полицейскими и доставлен обратно.

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