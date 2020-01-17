Лилия Зобкова, 36-летняя жительница сибирского города Татарска, задумала продать свой дом, чтобы изыскать средства на поездку к возлюбленному, проживающему в Алжире, и забеременеть от него. Об этом сообщает «Сибкрай.ru».

Женщина, воспитывающая несовершеннолетних детей, познакомилась с 34-летним жителем Африки в одной из социальных сетей. Спустя некоторое время мужчина прибыл к ней в Татарск, затем пара переехала в Новосибирск, чтобы найти работу. Алжирец нелегально работал на стройке.

В ходе одной из проверок соблюдения миграционного законодательства его задержали и выдворили из страны: у мужчины истек срок действия визы. За нарушение режима пребывания в стране ему также запретили въезжать на российскую территорию в течение пяти лет.

Россиянка тем временем готовит схему возвращения мужчины. Она планирует съездить в Алжир, зарегистрировать там брак с возлюбленным, забеременеть и вернуться в Россию. Финансировать поездку женщина намерена средствами, вырученными от продажи дома — ради беременности от алжирца она готова пожертвовать собственным жильем.

«Они ему запрет на въезд на пять лет выдали. Но если я беременная вернусь, кто же мне алименты платить будет? Власти уж пропустят его, куда денутся», — полагает сибирячка.

В декабре 2019-го жительница Москвы перевела мошенникам полмиллиона рублей в надежде спасти возлюбленного от пиратов. 71-летнюю россиянку обманул молодой человек по имени Джим, с которым она познакомилась в интернете.

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