В еде, которую подают в одном из российских роддомов, обнаружили гусениц. Опарышей нашла роженица из города Остров (Псковская область). Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Женщина, чье имя не раскрывается, заметила странный ингредиент в супе. Она обратилась к работнице, которая разносит еду и та заключила, что это похоже на гусеницу, и ушла на кухню разбираться.

«На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что скорее всего они из перловой крупы, потому что ее покупают в мешках, и просто, наверно, не уследили, не посмотрели, когда набирали крупу для супа», — рассказала пациентка роддома.

Женщина также добавила, что ей посоветовал не огорчаться, ведь другие тоже ели этот суп.

Радиостанция «Говорит Москва» направила запрос в Минздрав по поводу насекомых. В родильном отделении города Остров Псковской области на обращение редакции ответить не смогли.

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