В Амурской области местная жительница будет привлечена к ответственности за распространение ложных сведений о коронавирусе в России, сообщили в четверг, 19 марта, в региональном МВД.

В ходе мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили появление фейков о якобы заболевших гражданах в Амурской области. Данная информация не соответствует действительности, так как в регионе на зафиксировано ни одного случая заболевания.

Совместно с ФСБ правоохранители выяснили, что слухи начала распространять одна из жительниц региона.

На женщину составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП, который уже передан в суд.

Наказание за данное правонарушение – штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для частных лиц, отмечает «Газета.ру».

Ранее фейковые новости о распространении коронавируса в России появлялись в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Роскомнадзор в этой связи напомнил, что за распространение ложной информации о COVID-19 виновникам будет грозить ответственность, предусмотренная российским законодательством.