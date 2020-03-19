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Полицейские из Амурской области нашли в соцсетях ложную информацию о коронавирусе и направили в суд дело против женщины, ее распространявшей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По словам полицейских, жительница города Свободный писала о заболевших людях на территории Амурской области. Эта информация не соответствует действительности.

На женщину составили протокол по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

Для физических лиц штраф по этой статье составляет от тридцати до ста тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой». Для должностных лиц — от шестидесяти до двухсот тысяч рублей, для юридических лиц — от двухсот тысяч до полумиллиона рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее Челябинске суд оштрафовал двух молодых людей за розыгрыш о коронавирусе.

Поводом для штрафа стало видео, на котором молодые люди в защитных костюмах, масках и респираторах гнались за мужчиной по челябинскому лесопарку. Беглец, якобы зараженный коронавирусом, хватал за одежду прохожих. Далее на видео люди в защитных костюмах «выстрелили» в него и унесли.

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