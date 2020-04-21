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Жительница Краснодара нашла использованный презерватив в куличе, который купила в магазине. Об этом сообщает издание «Регион Online».

Охлобыстин объяснил свое посещение храма на Пасху

Накануне Пасхи, которая, как сообщал «Рамблер», отмечалась 19 апреля, женщина приобрела в одном из крупных гипермаркетов кулич. В день праздника она его разрезала и подала своей семьей, в том числе ребенку. Тот обнаружил в своем куске использованный презерватив.

«Мы обратились к юристу. Он составил претензию. Сегодня поедет регистрировать ее», — цитирует женщину «Регион Online».

Ранее телеграм-канал «База» сообщил, что в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве состоялась закрытая пасхальная служба. Ее посетили примерно 50-60 человек, в том числе актер Иван Охлобыстин и вся его семья.

«Сходил в храм на Пасху — не угодил. Почему? Загадка!» — прокомментировал артист.

Между тем в марте в Москве был введен обязательный режим самоизоляции — покидать дом можно исключительно в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ради выгула собак, выноса мусора, похода на работу (если это обязательно), обращения за экстренной медицинской помощью и совершения покупок в ближайшей аптеке или магазине.

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