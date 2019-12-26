Врачи районной больницы в Боровичах Новогородской области поставили мужчине, который обратился к ним с переломом руки, диагноз «беременность на 27-й неделе». В рекомендациях они написали, что смогут снять вживленный в руку металлический штифт только «после родоразрешения».

С переломом новгородец обратился в больницу еще год назад. уточняет местное издание «Подъем». Мужчине вставили штифт, а спустя время у него под гипсом обнаружились ожоги, которые возникли по вине врачей, проводивших операцию. Пришлось нова обращаться за помощью к медикам. После операции врачи выдали ему эпикриз с пометкой о том, что удаление металлоконструкции возможно только «после родоразрешения». Также там было указано, что мужчина находится на 27-1 неделе беременности, пишет «Царьград».

После уточнения данных, выяснилось, что инцидент произошел либо из-за врачебной ошибки, либо из-за сбоя программного обеспечения оборудования, сообщает Nation News. Сейчас министерство здравоохранения региона проводит проверку в лечебном учреждении. Отмечается, что ранее из этой же больницы женщину после болезни почек выписали с диагнозом клиническая смерть. В качестве лечения ей назначили обильное питье, антиспазмалгетики и УЗИ.

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