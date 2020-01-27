Жителю российского города Кыштыма в Челябинской области предложили подключиться к газопроводу за 16,9 миллиона рублей. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на депутата Сергея Дайбова, который рассказал о злоключениях своего избирателя.

Россиянин хотел провести к себе домой газ и обратился в местное отделение «Газпрома» с просьбой выдать ему техусловия. Тогда мужчина смог бы подключиться к газопроводу на соседней улице Крестьянской — там в полуметре от его дома спроектирован отвод. Однако челябинцу предложили подключиться к газопроводу в поселке Тайгинка, который проходит в 12 километрах от его дома, заплатив при этом почти 17 миллионов рублей.

В настоящее время Дайбов направил депутатский запрос в городскую администрацию. В пресс-службе «Газпрома» попросили издание направить письменный запрос, чтобы подготовить комментарий.

Ранее в Коломне супруги сделали ремонт в квартире, заселились туда и на следующий день умерли. Следствие установило, что пара переделала систему дымохода и газовой колонки в систему вентиляции воздуха в целом. В результате произошло насыщение помещений квартиры угарным газом.

Видео дня. У экс-жены короля Малайзии Воеводиной отек мозга