Жителю города Боровичи в Новгородской области Юрию Сливке врачи местной больницы поставили диагноз «беременность». Об этом он рассказал журналистам РЕН ТВ.

По словам мужчины, в больнице Боровичей год назад он лечил сложный перелом руки. В ходе операции медики установили металлические штифты. В карте было указано, что у пациента 27-я неделя беременности, поэтому удаление конструкций не рекомендуется до «родоразрешения».

Юрий Сливка рассказал, что странный диагноз вычитала супруга.

«Это супруга, она вычитала. Я не любитель читать бумаги. Она подруге своей скинула, так и пошло. Я думал, это прикол, они просто друг другу показали. Мне главное — здоровье, а не что там было написано», — цитируют слова мужчины Известия.

Отмечается, что история Юрия Сливки вызвала общественный резонанс. Ранее из этой же больницы была выписана пациентка с диагнозом «клиническая смерть» и рекомендациями по лечению — обильным питьем и спазмолитиками.

В медучреждении проводится проверка. Ситуацию контролирует Минздрав и СК.

Напомним, Минздрав планирует ввести наказания для чиновников и руководителей лечебных учреждений за низкое качество оказываемой гражданам нашей страны медицинской помощи — поправки в КоАП уже разработаны.

На пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов пояснил, почему эффективности в штрафах он не видит.

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