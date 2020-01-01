Пресс-служба «Столото» сообщила, что в столичный лотерейный цент приглашен счастливчик, который 1 января в праздничном тираже выиграл суперприз — миллиард рублей.

Розыгрыш такой суммы производился впервые, и такой выигрыш был один на более чем 53 миллиона лотерейных билетов.

Данные о будущем миллиардере не разглашаются, известно только, что выигрышный билет был куплен в Москве за 100 рублей.

Как ранее писал «Рамблер», нижегородка Мария Солоницына выиграла в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей.

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