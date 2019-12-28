СПОРТ

Россиянин Устюгов выиграл первую гонку Tour de Ski

17:29 28/12/2019

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки Tour de Ski. Соревнования в швейцарском Ленцерхайде начались 28 декабря, передает РИА «Новости».

Устюгов победил с результатом 33 минуты 19,1 секунды. На второй позиции оказался норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, а на третьем месте – россиянин Александр Большунов. В ходе первого этапа Tour de Ski будут организованы семь гонок, их итоги пойдут в зачет розыгрыша Кубка мира.

Лыжник Сергей Александрович Устюгов родился 8 апреля 1992 года. Является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки Tour de Ski 2016/2017, трехкратным чемпионом мира среди молодежи, а также пятикратным чемпион мира среди юниоров. Признан заслуженным мастером спорта России. Занимается лыжами с 2001 года, на его счету 15 побед в личных гонках и три победы в командных гонках.



