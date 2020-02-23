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Россиянин Терновой победил на этапе Гран-при по прыжкам в воду

00:45 24/02/2020

В Ростоке прошел этап Гран-при по прыжкам в воду. Российскую команду в прыжках с вышки представлял трехкратный бронзовый призер юношеских олимпийских игр 2018 – Руслан Терновой.

В финале Терновой набрал 477,85 балла. Второе место занял канадец Этан Питман (465,90), замкнул тройку призеров британец Мэттью Диксон (420,95).

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина у женщин победили американки Кэссиди Кук и Сара Бэкон (287,01), вторыми стали украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская (284,64), третьими – британки Скарлетт Мью Дженсен и Мария Папуорт (275,10). Россиянки Виталия Королева и Ульяна Клюева (274,80) заняли четвертое место.

В соревнованиях смешанных дуэтов в синхронных прыжках с трехметрового трамплина победили украинцы Кесарь и Станислав Олиферчик (305,91). Второе место заняли швейцарцы Йонатан Зукков и Мишель Хаймберг (282,30), третий результат показали немцы Фритьоф Зайдель и Яна Лиза Ротер (277,17).



