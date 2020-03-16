Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.

«Заболел, в общем, коронавирусом. Лежу в инфекционке. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных <…> случаев заражения по России», — написал он в своем Instagram.

По словам Тюшкевича, после возвращения из Франции он сдал соответствующие анализы и результат оказался положительным.

Через день у спортсмена начали проявляться симптомы заболевания — першение в горле, сухой кашель, давление в верхней части груди и температура, которая плохо снижается таблетками.

«Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома», — посоветовал он.

15 марта сообщалось о четырех новых случаях инфицирования в России. Три из них выявили в Подмосковье, а один — в Тюменской области. По данным Роспотребнадзора, общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.