Житель Боровичей (Новгородская область) Юрий Сливка, которому врачи поставили диагноз «беременность», рассказал о произошедшем.

По словам Юрия, в городскую больницу он попал год назад со сложным переломом руки. Врачи провели операцию и установили металлические штифты. При этом в эпикризе врачи написали, что мужчина находится на 27-й неделе беременности и удаление конструкций не рекомендовано до «родоразрешения».

Странность в медицинской справке заметила супруга Юрия.

«Это супруга, она вычитала. Я не любитель читать бумаги. Она подруге своей скинула, так и пошло. Я думал, это прикол, они просто друг другу показали […] Мне главное — здоровье, а не что там было написано», — рассказал мужчина РЕН ТВ.

По его словам, подобный пиар ему совсем не нужен, да и на врачей он не в обиде. Мужчина даже переживает, что ошибка медиков может стоить им работы.

«Мне без разницы, что там написали», — добавил житель Боровичей.

Как отмечает телеканал, история Юрия Сливки привлекла большое внимание общественности. Выяснилось, что в данной больнице ранее выписали женщину с диагнозом «клиническая смерть», прописав ей в качестве лечения обильное питье и спазмолитики.

В настоящее время в больнице проводится проверка. Ситуацию держат на контроле СК и Минздрав.