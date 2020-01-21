Житель Архангельска выставил на продажу яйцо динозавра с зародышем, сообщает ТАСС. Мужчина оценил стоимость «очень редкой», по его словам, находки в 770 777 рублей.

Продавец уверяет, что у него есть окаменелое яйцо теропода возрастом около 65-120 млн лет. По его словам, находка была сделана на реке Онега в Архангельской области в 2010 году.

«Выставляю впервые. Рыночная стоимость определяется наличием в нем эмбриона, он есть», — отметил мужчина.

При этом он отметил, что никаких подтверждающих историческую ценность окаменелости документов у него на руках нет.

«Надо делать. По образованию я ветеринарный врач и знаю, что это, вы для сравнения полистайте интернет, там все есть!» — подчеркнул продавец.

Эксперты, изучив предмет торга, выразили сомнение, что в продаже появилось действительно яйцо динозавра. Первый проректор Северного Арктического федерального университета Борис Филиппов отметил, что район, где, по словам продавца, была сделана находка, «не содержит пород возраста, когда обитали динозавры». Ведущий научный сотрудник палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН Андрей Сенников назвал предмет торга «камнем шарообразной формы».

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