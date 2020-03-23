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Россиянин заразился коронавирусом на Кубе, сообщает портал Diario de Cuba со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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«Число положительных случаев COVID-19 выросло в воскресенье на Кубе в связи с подтверждением заболевания у трех кубинцев, одного россиянина и француза», — отмечает издание.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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